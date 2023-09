Chiny: Z farmy uciekło kilkadziesiąt krokodyli. "Pozostańcie w domach"

Ulewne deszcze w Chinach. Są ofiary

Południowe Chiny mierzą się z ulewnymi deszczami wywołanymi frontem atmosferycznym. Przyciągnął on za sobą tajfun Haikui, który 5 września uderzył w południowo-wschodnią prowincje Fujian. Żywioł doprowadził do śmierci co najmniej dwóch osób. Agencja Reutera podaje, że wysokość szkód spowodowanych żywiołem szacuje się na 691 mln dolarów.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać skalę zniszczeń – wodą zalane są drogi oraz budynki. Zawaliły się także niektóre drzewa.

Tajfun Haikui spowodował największe od 140 lat opady deszczu. Z 7 a 8 września w nocy odnotowano największe od 1884 roku godzinowe opady w wysokości 158,1 mm – podało hongkońskie obserwatorium meteorologiczne.