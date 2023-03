Władze szpitala przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie, w którym otwarty zostanie nowy oddział dla noworodków, chcą, by nosił on imię dr Wandy Półtawskiej, przyjaciółki papieża Jana Pawła II. Oburzeni sprawą są aktywiści, którzy zaznaczają, że kobieta jest przeciwniczką in vitro, antykoncepcji czy aborcji.