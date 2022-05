Płonie Syberia. Władimir Putin wzywa władze regionalne do podjęcia działań

Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał we wtorek regionalnych urzędników do zajęcia się pożarami lasów na Syberii i powiedział, że nie może dojść do powtórki z ubiegłorocznego, największego w historii, sezonu pożarowego.