Erupcja wulkanu na La Palma nastąpiła o godz. 15:15 czasu lokalnego. Wulkan jest położony na terenie parku narodowego Cumbre Vieja w południowej części wyspy.

Reklama

Po erupcji nad wulkanem wzniosła się ogromna kolumna dymu.

Tuż przed zdarzeniem z położonych w pobliżu wulkanu wiosek władze ewakuowały ok. 40 osób mających problemy z poruszaniem się oraz zwierzęta hodowlane.

Do pomocy w ewakuacji wysłane zostało wojsko. Niewykluczone, że ewakuowane zostaną kolejne osoby.

Reklama

Przed erupcją wulkanu na wyspie La Palma zarejestrowano serię trzęsień ziemi o magnitudzie 3,8 - podał Hiszpański Narodowy Instytut Geograficzny (ING).

Według ING, najwcześniejsza odnotowana erupcja wulkanu na La Palmie miała miejsce w 1430 r. Ostatni raz wulkan wybuchł w 1971 r. Zginął wówczas mężczyzna, który fotografował zdarzenie, nie odnotowano strat materialnych.

La Palma to wyspa na Oceanie Atlantyckim, położona w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zaliczana jest do Makaronezji. Powierzchnia wyspy to 708 km2.