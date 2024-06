Sztuczna inteligencja i plagiat muzyki. Sony, Warner i Universal z pozwem przeciw AI

Plagiat w wykonaniu sztucznej inteligencji to już codzienność. Przekonali się o tym giganci przemysłu muzycznego, dysponujący prawami autorskimi do wielu piosenek znanych na całym świecie autorów i piosenkarzy. W ostatnim czasie wnieśli oni pozwy przeciwko dwóm firmom zajmującym się rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji. Zarzucają im nieuprawnione i nietransparentne wykorzystywanie utworów do „trenowania” AI. Jest to stały problem związany z rozwojem i zaborczością algorytmów sztucznej inteligencji, który nie pierwszy raz kończy się przed sądem.

Sztuczna inteligencja dopuszcza się plagiatu. Pozew muzycznych gigantów

Jak poinformowało Recording Industry Association of America, pozwy złożone zostały przez trzech gigantów rynku muzycznego: Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings oraz Warner Records. Jedna ze spraw wszczęta została przeciwko Suno AI (współpracującej m.in. z firmą Microsoft) przed sądem w Bostonie, zaś druga — przeciwko firmie Uncharted Labs odpowiedzialnej za algorytm Udio AI (przed sądem w Nowym Yorku).

Jak wskazuje brytyjski The Guardian, sztuczna inteligencja miała dopuszczać się plagiatu piosenek wielu autorów, od Chucka Berry'ego po sławy takie jak Mariah Carey. Po zapoznaniu się z ogromną liczbą utworów, generator miał tworzyć na polecenie użytkowników nowe piosenki. W rzeczywistości jednak nie były one pozbawione sporych naleciałości z utworów, na których algorytm bazował.