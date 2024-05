Chcemy, by nasze produkty były szeroko dostępne

Partner relacji: Provident Polska S.A.

Jak wygląda dziś w naszym kraju rynek pożyczek, na którym jest aktywny Provident Polska i kto jest państwa Klientem, uwzględniając to, że w ostatnich latach zobaczyliśmy, w jaki sposób Polacy się bogacą, widać to choćby przez pryzmat rosnących wynagrodzeń?

Mieliśmy serię regulacji. W efekcie z ponad 400 podmiotów zarejestrowanych w KNF obecnie funkcjonuje nieco ponad 100, więc nastąpiła restrukturyzacja rynku. Podmioty, które na nim pozostały, są już nieco większe, silniejsze kapitałowo i są dominującymi brandami. A kto jest Klientem Provident Polska? Z jednej strony jest to związane z regulacjami, ponieważ jeżeli nakazują one ograniczać na ryzyku kredytowym klientów problematycznych pod względem obsługi spłat, to jest ich nieco mniej. Z drugiej, regulacje te skutkują tym, że przesuwamy się wyżej po szczeblach tej drabiny. Co ciekawe, mamy dużo Klientów młodych. To jest szerszy trend, w którym dużo takich osób przychodzi do Providenta i innych firm pożyczkowych, tworząc sobie historię kredytową, która potem jest wykorzystywana w bankach. Tradycyjne spojrzenie, mówiące, że Klientami Providenta są osoby starsze, jest więc dalekie od prawdy. Mamy zaskakująco równy przekrój społeczeństwa, z dużą reprezentacją osób młodych.

Jak w najbliższym czasie, w kolejnych kwartałach mogą wyglądać produkty Providenta. Czy będzie to oferta, na której bazujecie obecnie, czy też może zaproponujecie nowe produkty?

W ostatnim czasie rozwinęliśmy nasz portfel, wprowadziliśmy kilka produktów, między innymi kartę kredytową, tj. Provi Smart. Teraz planujemy skupić się na ich rozwoju w różnych kanałach, tak żeby były szeroko dostępne. Poszerzamy też o nowe kanały zasięg tych produktów, które się sprawdziły, tak, żeby zwiększyć ich dostępność w każdym miejscu, w którym chce się znaleźć nasz Klient.