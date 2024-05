Dowiedziono, że psy przejmują cechy charakteru swoich właścicieli. Jak to działa?

Zgodnie z badaniem opublikowanym na łamach „Journal of Research” psy nie tylko upodabniają się do swoich właścicieli pod względem wyglądu, ale i przejmują po nich niektóre cechy charakteru. Czy to prawda? Behawiorystka wyjaśnia.