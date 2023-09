List księdza Lothara Koeniga do sekretarza Piusa, niemieckiego jezuity ks. Roberta Leibera, datowany jest na 14 grudnia 1942 roku. Autor zwraca się do Leibera jako do "drogiego przyjaciela" i informuje, że naziści zabijali każdego dnia do 6000 Żydów i Polaków z Rawy Ruskiej, miasta w przedwojennej Polsce, które dziś znajduje się na Ukrainie. Ofiary transportowano do obozu zagłady w Bełżcu.

W obozie zginęło w czasie wojny około pół miliona osób. W dniach 7-11 grudnia w Rawie Ruskiej zlikwidowano getto żydowskie. Na miejscu rozstrzelano od 3 do 5 tys. osób, a kolejnych kilka tysięcy wysłano do obozu.

Czytaj więcej Historia Pius XII. Papież skazany na milczenie Niektórzy nazywają go „papieżem Hitlera”, ponieważ nigdy oficjalnie nie potępił wodza III Rzeszy. Wypominają mu, że nie napisał żadnej encykliki, nie wydał oświadczenia ani nie wygłosił kazania otwarcie krytykującego niemieckie ludobójstwo. Ale czy na pewno mają rację?

Data listu Koeniga jest znacząca, ponieważ sugeruje, że korespondencja od zaufanego kolegi jezuity dotarła do biura Piusa kilka dni po likwidacji getta i po tym, jak Pius otrzymał wiele not dyplomatycznych i wizyt od różnych wysłanników obcych rządów z doniesieniami, że do tej pory w Polsce zabito do miliona Żydów.

Chociaż nie ma pewności, że Pius widział list, Leiber był jego głównym doradcą i służył papieżowi, gdy był ambasadorem Watykanu w Niemczech w latach dwudziestych XX wieku.

Według "The Pope at War" autorstwa nagrodzonego Pulitzerem antropologa Davida Kertzera, watykański Sekretarz Stanu, Monsignor Domenico Tardini, powiedział brytyjskiemu wysłannikowi w Watykanie w połowie grudnia, że papież nie może wypowiadać się na temat nazistowskich zbrodni, ponieważ Watykan nie był w stanie zweryfikować otrzymywanych informacji.