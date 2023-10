Okopy pełne zwłok w Dolinie Śmierci w Chojnicach

- Zbrodnia pomorska to śmierć około 30 tys. Polaków, przedstawicieli elit polskich, nauczycieli, uczniów, polskich urzędników, ale także osób niepełnosprawnych, którzy byli mordowani jesienią 1939 roku przez własnych sąsiadów, przez swoich niemieckich sąsiadów, którzy działali w organizacji w Selbstschutz i wspierani byli przez jednostki specjalne Einsatzgruppen – dodał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Już w 2021 r. IPN odnalazł w Dolinie Śmierci setki ofiar Niemców

Już w 2021 r. w tamtym rejonie Chojnic odnaleziono w trzech jamach grobowych szczątki kilkuset ofiar niemieckich zbrodni, naukowcy zabezpieczyli wtedy 1,5 tony ludzkich kości. Odnaleźli także ponad 4250 artefaktów, które należały do ofiar. Archeologom udało się odkryć m.in. obrączki, pierścionki, sygnety, medaliki z wyobrażeniem Matki Boskiej, krzyżyki, koraliki stanowiące elementy różańców, srebrne zegarki kieszonkowe oraz na rękę, fragmenty obuwia, guziki różnego rodzaju, okulary, łyżki, sztuczne zęby.

Ślady niemieckich zbrodni na Pomorzu

„Część z przedmiotów uległa zniszczeniu w wyniku kontaktu z ogniem. Dzięki wykorzystaniu szlamowania (płukania pod bieżącą wodą) całej wydobytej z ziemi wykopu oraz jam grobowych zabezpieczono tak drobne rzeczy należące do pomordowanych jak, np.: fragmenty szpul z zachowanymi nićmi, naparstek, rysiki od ołówków, fragmenty wiecznych piór oraz długopisów, kilkumilimetrowe elementy odzieży i obuwia. Już na podstawie ogromnej ilości pozyskanych rzeczy ofiar jednoznacznie można stwierdzić, że nie były one rabowane przed egzekucją w Dolinie Śmierci, co najwyżej pobieżnie” – podał pion śledczy IPN w Gdańsku.

Odkryto również prawie 250 łusek i pocisków od niemieckich pistoletów Walther PPK oraz P08 Parabellum, które stanowiły standardowe wyposażenie niemieckich służb policyjnych w trakcie trwania II wojny światowej. W trakcie prac ekshumacyjnych w Dolinie Śmierci zostało też zabezpieczonych ponad 100 kilogramów drewna i węgli drzewnych, które stanowiły paliwo do spalenia ciał ofiar, aby tuszować ślady zbrodni.