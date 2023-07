Upamiętnione ofiary obławy augustowskiej

Czytaj więcej Historia Tajemnice obławy augustowskiej Prokuratura IPN analizuje materiały opublikowane na stronie rosyjskiego resortu obrony na temat obławy augustowskiej.

„Obecne negatywne stanowisko strony rosyjskiej i białoruskiej zawsze może w przyszłości zmienić się na korzyść strony polskiej, co będzie podstawą do podjęcia zawieszonego śledztwa i przeprowadzenia w rejonie Kalet prac archeologicznych, ekshumacyjnych, szczególnie, iż (…) pobrano materiał biologiczny do badań DNA od znacznej część członków rodzin ofiar „Obławy Augustowskiej” – dodaje śledczy z IPN.