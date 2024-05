To był dobry kwartał dla polskiego rynku kapitałowego. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), obroty sesyjne na GPW sięgnęły 82,7 mld zł, co stanowiło wzrost o 18,4 proc. w skali rocznej – jeden z najwyższych w Europie. Warszawska giełda uplasowała się też na trzecim miejscu na Starym Kontynencie pod względem płynności ze wskaźnikiem obrotu (velocity) na poziomie 39 proc.

Reklama

Rekordowe przychody GPW w pierwszym kwartale

Jak podała Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w pierwszym kwartale 2024 roku jej przychody były rekordowe i wyniosły 118,2 mln zł, o 5,3 proc. więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Przychody z rynku finansowego osiągnęły poziom 74,2 mln zł (wzrost o 11,6 proc.), z kolei z rynku towarowego doświadczyły spadku o 4,2 proc. do 39,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego były natomiast najwyższe w historii grupy GPW i sięgnęły 15,8 mln zł.

Czytaj więcej Giełda Indeksy na nowych szczytach hossy mimo przeceny banków Warszawskie indeksy kontynuowały dobrą passę zaliczając kolejną wzrostową sesję z rzędu i nowe szczyty hossy. Tempo zwyżek jednak nie zachwyciło.

Zysk netto urósł o 2,1 proc. rok do roku do 27,2 mln zł, pomimo spadku EBITDA o 8,8 proc. do 31,8 mln zł.

– Ostatnie siedem miesięcy to bardzo dobry czas dla warszawskiej Giełdy. Wysokim obrotom na rynku towarzyszą historyczne wzrosty indeksów. Od połowy października 2023 roku indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks dużych spółek WIG20 zyskały już ponad 30 proc. To jedne z najlepszych wyników na świecie – podkreślił prezes GPW Tomasz Bardziłowski, cytowany w komunikacie.