Zwiększać będzie się liczba sprowadzanych używanych aut elektrycznych. W ubiegłym roku wzrosła o 18 proc., choć liczbowo okazała się jeszcze bardzo skromna – przywieziono 6,5 tys. elektryków. Jednak szybko rosnący ich udział m.in. w rynku niemieckim czy belgijskim pozwala zakładać, że wzrost tego importu do Polski znacznie przyspieszy, do czego będzie przyczyniał się szybki spadek wartości rezydualnej e-aut. Maleje natomiast import diesli (o przeszło 8 proc.), choć wciąż pozostał znaczący i blisko 50-krotnie większy od prywatnego importu elektryków.

Te wzmacniające się trendy powinny przyczyniać się do stopniowej poprawy stanu polskiego parku samochodów osobowych, prezentującego się niekorzystnie w porównaniu do większości unijnych rynków. Według raportu „Vehicles on European roads 2026” opublikowanego półtora tygodnia temu przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, w polskim parku liczącym na koniec 2024 r. 20,5 mln aut, średnia wieku to 15,2 roku w porównaniu do 12,7 roku średniej w całej UE. Starsze od nas samochody ma niewiele państw: Grecja 17,8 roku; Estonia 17,5; Czechy 16,5; Malta 16,1 i Węgry 15,6. Najmłodszymi jeżdżą mieszkańcy Luksemburga – 8,2 roku, natomiast średnia w Niemczech, skąd pochodzi ponad połowa polskiego importu używanych pojazdów, to 10,6 roku.

Sprowadzone samochody to niepewne

Kupno sprowadzonego z zagranicy używanego auta wciąż będzie się wiązać z dużym ryzykiem. Z danych firmy carVertical udostępniającej historię używanych pojazdów wynika, że w 2024 r. przeszło dziewięć na dziesięć aut ściągniętych z rynku amerykańskiego do Polski (to trzecie źródło prywatnego importu) było po wypadku lub kolizji. Równie wysoki, blisko 90-procentowy odsetek samochodów, które zaliczyły jakieś uszkodzenia, mają te z Belgii, niewiele mniejszy – z Niemiec. Powypadkowe pojazdy to przeszło dwie trzecie aut z Francji, ponad połowa z Holandii, przeszło jedna trzecia z Włoch. Zarazem Polska należy do europejskich rynków, na które trafia zdecydowana większość samochodów uszkodzonych. – Negatywne skutki tego złego importu odczuwają także inne kraje, jak Litwa czy Gruzja, ale to Polska jest nim wyjątkowo mocno dotknięta – mówił „Rzeczpospolitej” rzecznik międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Carfax Marcel Rotzoll.

W popularnej nad Wisłą marce premium – BMW – po wypadkach jest 52 proc. używanych aut tej marki notowanych w polskiej bazie Carfax, co jest wynikiem o 13 p.p. wyższym niż w przypadku ogółu notowanych przez tę wywiadownię aut. Dla porównania, wśród Audi wypadki w swojej historii Carfax odnotował w 44 proc. jeżdżących po polskich drogach samochodów, w autach Volkswagena – w 36 proc. – Tak wysoki odsetek powypadkowych BMW to nie tylko efekt stłuczek na polskich drogach, ale rezultat tzw. arbitrażu cenowego. Polska należy do największych w Europie rynków zbytu dla BMW, które uległy szkodom na Zachodzie. Uszkodzone egzemplarze są tam drastycznie tańsze, co sprawia, że ich naprawa w Polsce i ponowna sprzedaż staje się lukratywnym biznesem – wyjaśnia Robert Lewandowski, menedżer rozwoju biznesu w Carfax Polska.

Na polskim rynku wtórnym najpopularniejszym sposobem zakupu samochodu pozostaje transakcja z jego prywatnym właścicielem. Atutem tej formy jest cena, bo samochody sprzedawane prywatnie są tańsze niż te od dealerów. Minus stanowi większe ryzyko dla kupującego, bo prywatni sprzedawcy nie podlegają takim zobowiązaniom jak firmy. Zwłaszcza, gdy kupujący używane auto poszukują okazji, by zaoszczędzić. Badanie brytyjskiej Grupy Doradczej ds. Bezpiecznego Handlu Pojazdami VSTAG wykazało, że coraz częściej nierzetelni handlarze oferują auta nawet o połowę taniej w porównaniu do ceny rynkowej, ukrywając powypadkową historię lub fałszując książkę serwisową pojazdu.