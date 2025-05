Robert Stobiński został powołany do zarządu Amiki w sierpniu 2019 roku, odpowiadając w pierwszym okresie w szczególności za procesy cyfryzacji i rozwoju IT. Od roku 2022 odpowiadał dodatkowo za obszar logistyki i zarządzania towarami. W roku 2023 został powołany do pełnienia funkcji pierwszego wiceprezesa ds. operacyjnych, w którego domenie jest sfera produkcji.

Akcjonariusze będą również głosować nad uchwałą w sprawie powołania do zarządu Mai Rutkowskiej, odpowiedzialnej do tej pory w Amice za obszary HR i ESG oraz komunikację korporacyjną.

Jest ona związana jest z Grupą Amica od 10 lat. Rozpoczęła karierę w dziale zakupów, awansując od specjalisty do stanowisk menedżerskich. Od roku 2020 piastowała funkcję wiceszefowej działu zarządzania zasobami ludzkimi, a od roku 2021 jest dyrektorką działu HR oraz wchodzi w skład rozszerzonego zarządu Grupy Amica.