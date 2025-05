Temu pod względem liczby użytkowników pokonało Allegro już w kwietniu – wyniki Mediapanel Gemius/PBI potwierdzają trend. Allegro ma ponad 17,8 mln użytkowników, zaś Temu niemal 17,9 mln.

Niemniej autorzy badania zauważają, że nie tylko liczba użytkowników ma znaczenie, ale także poziom ich zaangażowania w przeglądane treści. A te dwie wartości nie zawsze idą w parze.

Temu kontra Allegro

Analitycy Gemiusa oraz PBI zgodnie z zapowiedzią szykują zmianę sposobu prezentowania danych. Na pierwszy ogień proponują analizę innych danych na temat użytkowników, którzy – np. poprzez dłuższy czas spędzany na stronach i w aplikacjach – wykazują się większym zaangażowaniem w przeglądane treści. Czas taki potrzebny jest na wykonanie konkretnego działania, np. przeczytanie tekstu, obejrzenie materiału wideo, zakup czy skorzystanie z usługi.

Na potrzeby analizy przyjęto, że zaangażowany użytkownik w ujęciu miesięcznym to taki, który przynajmniej w jednym dniu spędził w danym kanale mediowym co najmniej minutę. To pozwoliło wyeliminować przypadkowy ruch, np. związany z przekierowaniem użytkownika na inną treść niż ta, którą miał zamiar odwiedzić albo np. związany z kliknięciem w zachęcającą reklamę, po którym internauta szybko opuścił stronę.