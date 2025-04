– Rodzimym firmom nikt bowiem nie pomaga systemem dotacji do logistyki, ulgami podatkowymi czy kredytami na inwestycje. Efekty widać jasno — chińskie firmy osiągnęły to dzięki mocnemu wsparciu władz – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. – Wyniki jasno pokazują, jak pilna jest interwencja – i to na poziomie unijnym. Komisja Europejska pewne kroki zapowiedziała w lutym, ale działania potrzebne są już teraz. Poczynając od pilnego zniesienia progu 150 euro, do którego przesyłki z Chin są zwolnione z opłat celnych – dodaje.

Tylko w 2024 r. na unijny rynek trafiło spoza UE aż 4,6 mld przesyłek o wartości do tego pułapu. W rok ich liczba się podwoiła, a w dwa lata – potroiła.

Komisja Europejska już zapowiedziała prace nad zniesieniem progu 150 euro, do którego to kwoty przesyłki z Chin są zwolnione z opłat celnych.