Jak zaznaczył, Pekin zdecydował się na ten ruch pomimo ostrzeżenia Białego Domu, że „każdy kraj, który odpowie Stanom Zjednoczonym poprzez nałożenie dodatkowych ceł, wykraczających poza ich i tak już istniejące, długotrwałe nadużycia celne, natychmiast spotka się z nowymi i znacznie wyższymi cłami”.

Trump dał czas Chinom na wycofanie się z ceł odwetowych do wtorku, 8 kwietnia, do godz. 12.00. Jeśli rząd w Pekinie tego nie zrobi, USA 9 kwietnia nałożą na Chiny dodatkowe cła sięgające 50 proc. Tym samym stawka celna przekroczyłaby 100 proc., po dodaniu do już obowiązujących 54-proc. taryf.

Donald Trump: Wszelkie rozmowy z Chinami zostaną zakończone

Na koniec wpisu prezydent USA nawiązał do słów rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Chin Guo Jiakuna, który zaapelował w sobotę do Białego Domu o uczciwe rozmowy. „Teraz nadszedł czas, aby USA przestały zachowywać się niewłaściwie i rozwiązały sprawy z partnerami handlowymi poprzez konsultacje jak równy z równym” – napisał Guo Jiakun na Facebooku.

Trump odpowiedział na to dobitnie, oświadczając, że „wszelkie rozmowy z Chinami dotyczące ich wnioskowanych spotkań z nami zostaną zakończone”. Z kolei, jak zapowiedział, wkrótce rozpoczną się negocjacje z innymi krajami, które również wnioskowały o spotkania.

Prezydent USA powtórzył swoje groźby wobec Chin po spotkaniu z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. – Oni (Chiny – red.) stali się bogatym krajem dzięki ludziom, którzy byli w Białym Domu i pozwolili na to. Zarabiali na handlu setki miliardów dolarów rocznie, a nie powinno tak być – tłumaczył Trump.