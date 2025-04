Lesotho z rekordowym cłem na świecie

Donald Trump nałożył na to państwo afrykańskie, jedno z najuboższych na świecie (916 dolarów PKB per capita w 2023 r.), leżące na terytorium RPA stawkę celną 50 proc., drugą po Chinach. Może ona doprowadzić do całkowitego upadku gospodarki tego kraju. Lesotho o powierzchni 30 tys. km2 i liczące 2 mln mieszkańców naraziło się Waszyngtonowi eksportem do USA odzieży popularnych marek Levi's i Calvin Klein; w 2024 r. ten eksport wyniósł 237 mln dolarów i stanowił 10 proc. PKB tego kraju.

— Nie spodziewaliśmy się tego. To był szok, katastrofa. Nie zostanie nam nic innego, jak zwolnić część ludzi — powiedział; l Reuterowi Ricky Chang, dyrektor fabryki dżinsów Levisa koło stolicy kraju, Maseru. Zakład wytwarza 440 tys. dżinsów miesięcznie.

Minister handlu Mokhethi Shelile poinformował w parlamencie, że 45 proc. eksportu kraju szło do USA, więc „ostatni kierunek polityki amerykańskiej jest szokujący”. Władze nawiązały już kontakt z ambasadą USA, „aby wyjaśnić, jak i dlaczego Lesotho znalazło się na liście tak wysokich stawek celnych”. Trwają przygotowania delegacji wysokiego szczebla do USA, która podejmie próbę zachowania obecnej ulgi rynkowej. Lesotho zwiększy też starania, by eksportować do innych rynków, do Europy i do strefy wolnego handlu w Afryce.