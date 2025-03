Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, 24 marca, o kolejnych cłach, które będą obowiązywać od 2 kwietnia. Tym razem zaboleć mają najbardziej Wenezuelę – choć nie biją w nią bezpośrednio. Jak napisał amerykański prezydent na portalu Truth Social, Stany Zjednoczone nałożą na Wenezuelę tak zwane cła wtórne. Na czym będą one polegać?

Reklama

Donald Trump bije cłami w Wenezuelę. Zapłacą je kraje, które kupują tam ropę lub gaz

„Każdy kraj, który kupuje ropę lub gaz z Wenezueli, będzie zmuszony zapłacić Stanom Zjednoczonym cło w wysokości 25 proc. od wszelkich transakcji handlowych, jakie prowadzi z naszym krajem. Cała dokumentacja zostanie podpisana i zarejestrowana, a cło wejdzie w życie 2 kwietnia 2025 roku, w Dniu Wyzwolenia w Ameryce” – wytłumaczył we wpisie Donald Trump.

Prezydent USA stwierdził, że decyzja została podjęta „z wielu powodów”, między innymi przez to, że „Wenezuela celowo i podstępnie wysłała do Stanów Zjednoczonych, pod przykrywką, dziesiątki tysięcy wysoko postawionych i innych przestępców, z których wielu to mordercy i osoby o bardzo brutalnym usposobieniu”.