Winiarze również biją na alarm. – Stany Zjednoczone są jednym z kluczowych graczy na globalnym rynku wina. Pod względem wielkości produkcji plasują się na czwartym miejscu, tuż za Francją, Włochami i Hiszpanią. Co za tym idzie, należą także zatem do istotnych eksporterów. W ubiegłym roku wysłały na rynki zagraniczne 2,8 mln hl wina – ocenia Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. – Europejska organizacja reprezentująca branżę winiarską wystąpiła do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich z apelem o wyłączenie wina z trwającego sporu handlowego między UE a USA dotyczącego ceł na stal i aluminium. Branża stanowczo sprzeciwia się włączeniu amerykańskich win na listę produktów objętych środkami odwetowymi UE – dodaje.

Producenci boją się ceł

Grupa Henkell Freixenet do USA wysyła wiele marek, choćby win musujących, ale także polską Nalewkę Babuni oraz Gin Lubuski. – W pierwszym momencie spodziewamy się spadku sprzedaży. Po pewnym czasie może nastąpić stabilizacja i wierni konsumenci, pomimo wyższych cen, będą wracać do tych produktów – mówi Joanna Semczuk, członek zarządu, dyrektor ds. handlu i logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska. Zapowiedź ceł wpłynie na polski rynek choćby w sektorze whisky. – Polski konsument, który był tym aspirującym i kupował „tańszą” whisky, poszuka innych produktów, które będą dawały atrybuty docenienia, odrobiny luksusu czy prestiżu. Najbliżej tu do kategorii ginu – więc można zakładać przepływ do tej grupy produktowej – dodaje.

Organizacja Polski Przemysł Spirytusowy przypomina, że cykl wzajemnych represji handlowych musi się zakończyć. – Handel alkoholami mocnymi jest doskonałym przykładem tego, jak otwarte rynki przynoszą korzyści obu stronom. Ponowne nałożenie ceł byłoby krokiem wstecz – szkodzącym przedsiębiorstwom, pracownikom i konsumentom zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych – dodaje.

Firmy są zaniepokojone, a nieprzewidywalna polityka w zakresie ceł, dodatkowo ogłaszana z dnia na dzień, prowadzi do zachwiania łańcucha dostaw oraz wielkich zawirowań w planowaniu sprzedaży. – Wprowadzenie abstrakcyjnie wielkich obciążeń, np. dodatkowego 50 proc. należności celnych, zmieni sytuację w zakresie sprzedaży win z USA, whisky czy bourbona.