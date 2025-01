W ostatnich latach z polskiego rynku zniknęło wiele marek, tak międzynarodowych, jak i krajowych. Były to np. Esprit, Babykid czy Hollister, a teraz dochodzą do niej Troll oraz Top Secret. Ich właściciel, czyli spółka Redan, jest już w procesie likwidacji. 22 stycznia spółka otrzymała informację, że Sąd Rejonowy w Łodzi wydał postanowienie o zabezpieczeniu jej majątku, przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ma on w terminie dwóch miesięcy złożyć sprawozdanie o sytuacji spółki Redan.

Marki odzieżowe walczą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redanu na początku br. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki, która działała na rynku od niemal 30 lat. Najpierw weszła na rynek z marką Top Secret, a później dołączyła do niej młodzieżowa Troll. Firma stopniowo uruchamiała kolejne projekty, jak Drywash i dyskonty TXM, które jednak już kilka lat temu zostały zlikwidowane.

Jeszcze w ubiegłym roku Redan informował, że zatrudnia 60 pracowników. W 2023 roku osiągnął 67,4 mln zł przychodów, ponosząc 2,3 mln zł straty netto. Po III kwartałach 2024 roku spółka zanotowała 20,4 mln zł przychodów i ponad 16,4 mln zł straty netto.