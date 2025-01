Prezes największego banku USA o cłach Trumpa: Pogódźcie się z tym

Cła są „narzędziem ekonomicznym” lub „bronią ekonomiczną”, w zależności od tego, jak są wykorzystywane — powiedział Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan Chase, w wywiadzie dla CNBC podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. „Ująłbym to tak: jeśli jest to trochę inflacyjne, ale dobre dla bezpieczeństwa narodowego, niech tak będzie. Chodzi mi o to, żeby się z tym pogodzić” — powiedział Dimon.

Prezydent Donald Trump grozi 10-procentowym cłem na wszystkie towary chińskie importowane do USA oraz 25-procentowym cłem na towary meksykańskie i kanadyjskie od 1 lutego — przypomina CNN.

Dimon uważa, że te groźby można skutecznie wykorzystać, aby „przyciągnąć ludzi do stołu” w celu wynegocjowania korzystniejszych warunków handlowych. Twierdzi, że administracja Trumpa próbuje je wykorzystać właśnie w ten sposób. Może to oznaczać, że USA ostatecznie nałożą niższe cła na Meksyk, Kanadę i Chiny w porównaniu ze stawkami zaproponowanymi przez Trumpa — lub w ogóle nie nałożą żadnych nowych ceł. „Dowiemy się tego wkrótce” — powiedział Dimon.