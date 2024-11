Ogłoszone w poniedziałek po sesji wyniki finansowe najwidoczniej spodobały się inwestorom, bo akcje Żabki na otwarciu wtorkowej sesji podrożały niemal o 2 proc. i były wreszcie droższe niż ich cena emisyjna. Wydarzyło się to dopiero pierwszy raz, począwszy od drugiego dnia notowań - dotąd jedynie podczas debiutanckiej sesji widać było wzrosty. Choć akcje szybko zbliżyły się do ceny z zamknięcia poprzedniej sesji, to nadal są nad jej poziomem.

Dobre wyniki Żabki

Spółka podała, że po trzech kwartałach 2024 r. Grupa Żabka zanotowała 20,4 proc. wzrost sprzedaży do klientów końcowych, która wyniosła 20,4 mld zł. Przychody w tym okresie wzrosły o 20 proc. do poziomu 17,7 mld zł. Z kolei skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 2,52 mld zł i wzrósł o 26 proc. względem porównywalnego okresu poprzedniego roku.

W samym trzecim kwartale br. skorygowany wynik EBITDA wyniósł 1,11 mld zł i wzrósł o 18 proc. Sprzedaż do klientów końcowych to 7,5 mld zł, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Przychody zwiększyły się zaś o 18 proc. do 6,6 mld zł. Wynik netto w 3. kwartale osiągnął 319 mln zł, co stanowi wzrost o 42 proc. względem porównywalnego okresu poprzedniego roku.