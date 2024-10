Mimo to z badania wynika, że na 38,4 proc. respondentów taki sposób reklamy zupełnie nie działa. - Skuteczność influencerów czy celebrytów jest silnie zależna od kategorii produktu. Produkty mniej angażujące emocjonalnie, jak środki czystości, rzadko zyskują na takiej formie promocji, ponieważ konsumentów bardziej interesują praktyczne aspekty, takie jak skuteczność i cena – mówi Marcin Lenkiewicz. - Z kolei w kategoriach bardziej związanych z osobistym stylem życia, jak kosmetyki czy produkty do pielęgnacji, wpływ znanych osób może być zdecydowanie większy. W tych przypadkach konsumenci są bardziej otwarci na rekomendacje, ponieważ często kojarzą te produkty z osobistymi aspiracjami czy wzorcami estetycznymi. Kluczowe jest więc dopasowanie strategii do specyfiki produktu – dodaje.

Celebryci to także skandale

Mimo to łatwo było w tej materii firmom iść na łatwiznę. - Reklamy z Anną Lewandowską były zbyt częste, do tego promowała produkty, co do których można było mieć wątpliwości czy sama kiedykolwiek mogła ich użyć. Stąd siła takiej reklamy zdecydowanie słabnie - mówi jeden z branżowych ekspertów.

Dodatkowo udział jakiegokolwiek celebryty w reklamie wystawia firmę na ryzyko udziału w skandalu, które za pośrednictwem mediów społecznościowych rozlewa się błyskawicznie. Gdy znana z telewizyjnych programów prowadząca Klaudia el Dursi znalazła się w ogniu krytyki za szalony rajd po autostradzie pasem awaryjnym, marka Ochnik błyskawicznie zakończyła z nią współpracę, by nie stracić wizerunkowo na aferze. Podobnie gry celebryta ma na koncie incydent z przemocą czy nadużyciem alkoholu.

Autorzy badania zwracają uwagę, że przy dużej liczbie podobnych produktów na rynku, niektóre marki mogą mieć trudność z wyróżnieniem się na tle konkurencji, nawet z pomocą autorytetów. W takich przypadkach to inne czynniki, jak cena, dostępność i jakość, mają większe znaczenie niż sama obecność znanych osób w reklamach. Dla tych konsumentów istotniejsze jest praktyczne podejście do zakupów niż budowanie relacji z markami przez autorytety.

Z badania wynika również, że zdaniem 40,6 proc. polscy producenci branży FMCG dobrze dopasowują znane osoby do swoich kampanii promocyjnych. Przeciwnego zdania było 18,2 proc., jednak aż 23,4 proc. zupełnie to nie obchodzi. Nie ma zdania na ten temat 17,8 proc.