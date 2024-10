Polskie sklepy ruszają na podbój regionu

1 października ruszył nabór wniosków o świadczenia z programu Aktywny rodzic, zapewniającego wsparcie rodzicom małych dzieci. Aktywny rodzic to nowy rządowy program, kierowany do wszystkich rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Dzięki wprowadzonym świadczeniom, rodzice mogą zyskać od 500 do nawet 1500 zł (1900zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). Program jest elementem kompleksowej reformy systemu wspierania opieki nad dziećmi do lat 3.