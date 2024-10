Sklepy z odzieżą i obuwiem kończą kwartał z przytupem

Za to Answear.com wykazało w III kw. wzrost przychodów szybszy niż w każdym z dwóch kwartałów br. Jej sprzedaż urosła o 26 proc. rok do roku do 344 mln zł. Dla porównania, po półroczu była o 13,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Krzysztof Bajołek, prezes firmy, podkreśla, że efekty zaczęła przynosić dobrze dobrana kolekcja jesienna oraz intensywne działania marketingowe. Jak dodaje, z optymizmem patrzy w IV kwartał.

Wrześniowe ożywienie

Obraz trzeciego kwartału można też odczytać z miesięcznych danych tych firm, które je jeszcze publikują.

Według obliczeń „Parkietu” Wojas w okresie lipiec–wrzesień miał 103 mln zł przychodu i były one o prawie 10 proc. wyższe niż przed rokiem. To zasługa przede wszystkim bardzo dobrego września, w którym spółka zanotowała blisko 100-proc. wzrost przychodów za sprawą zleceń hurtowych (zapewne dla wojska).

Natomiast dla Esotiq & Henderson trzeci kwartał był słabszy niż rok temu. Przychody firmy spadły w tym czasie o około 3,5 proc., do 79 mln zł. Winny był słaby sierpień. We wrześniu grupa zanotowała dodatnią dynamikę: jej przychody urosły rok do roku o 14 proc.

O tym, że wrzesień to dobry miesiąc, mówili też już szefowie LPP i CCC. W okresie od 1 sierpnia do 22 września CCC zanotowało 19-proc. wzrost przychodów. Czy trend utrzymuje się w październiku? Ze strony CCC słyszymy, że jej szef jest nadal zadowolony z wyników, a kilka cieplejszych dni nie zmienia faktu, że widać wyraźną zmianę aury, co dla sektora jest dobre.