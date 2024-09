Beko zamyka dwie fabryki AGD w Polsce. Zwolnienia pacowników

- Zmieniający się rynek oraz słaby popyt na produkty wytwarzane w Polsce wpłynęły na rentowność operacji Beko Europe. Polskie zakłady produkcyjne, szczególnie w Łodzi i we Wrocławiu, od kilku lat notują znaczne straty finansowe. Sytuacja stała się widoczna po szczegółowym przeglądzie strategicznym, rozpoczętym w kwietniu tego roku i wymaga podjęcia zdecydowanych działań, aby zapewnić długoterminową rentowność działalności firmy - podaje firma w komunikacie.

Kto jest najsilniejszy na rynku AGD

- Proponowana restrukturyzacja to trudny, ale konieczny krok, aby zabezpieczyć przyszłość produkcji w Polsce i zapewnić zrównoważoną i rentowną przyszłość dla Beko Europe. Decyzja ta była bardzo trudna, a my w pełni doceniamy i szanujemy znakomitą kadrę zarówno w Łodzi, jak i we Wrocławiu – powiedział Francesco Celentano, Senior Director Operations Northern Area w Beko Europe.

Czytaj więcej Praca Zwolniono ją pierwszego dnia po urlopie macierzyńskim. Prezes znanej firmy odpowiada Pracownica znanej polskiej sieci sklepów komputerowych została zwolniona z pracy tuż po powrocie z urlopu macierzyńskiego, o czym poinformowała w nagraniu na TikToku, które ma już ponad 4 miliony wyświetleń. Prezes x-kom Michał Świerczewski odniósł się do sytuacji.

Restrukturyzacja ta jest częścią szerszego planu transformacji, mającego na celu przywrócenie rentowności polskich operacji produkcyjnych i zapewnienie ich długoterminowej trwałości. Po zakończeniu transformacji, działalność produkcyjna Beko w Polsce skoncentruje się na kluczowych liniach produktowych, takich jak pralki, zmywarki i piekarniki do zabudowy, z dalszymi inwestycjami w badania i rozwój oraz Shared Services Center (SSC), aby zwiększyć konkurencyjność.

Na naszym rynku obecna jest większość światowych potentatów sektora, 24 proc. udziału w produkcji i imporcie sprzętu ma koncern BSH, znany z marek Bosch i Siemens. 17 proc. przypada na Samsunga, 16 proc. ma amerykański Whirlpool, a 15 proc. szwedzki Electrolux - dane obejmują 2023 r.

Układ sił zmienia się głównie z powodu Beko Europe, jej roczne zdolności produkcyjne wynoszą około 24 milionów urządzeń wytwarzanych w 11 zakładach produkcyjnych.