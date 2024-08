Wynika z nich, że porównując dane z trzeciego oraz drugiego tygodnia lipca w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300 mkw. obroty Aksam wzrosły o około 10 proc. W czwartym tygodniu wzrost ten wyniósł ponad 40 proc. (w porównaniu do trzeciego tygodnia). - W tym samym czasie sprzedaż całej kategorii słonych przekąsek, takich jak paluszki, precle i talarki, wzrosła o 13 proc. — mówi Monika Magryta, analityk CMR.

Lidl wspiera Aksam

Aksam, obok Lajkonik Snacks, jest jednym z czołowych producentów słonych przekąsek. Zgodnie z danymi CMR, odpowiada za 75 proc. udziału sprzedaży ilościowej oraz 77 proc. w ujęciu wartosciowym. Analizy Listonic wykazały, że pomiędzy czerwcem a lipcem tego roku przywiązanie do marki w tej kategorii wzrosło niemal dwukrotnie: z 5,5 do 9 proc.

Na wsparcie firmy Aksam zdecydował się mocno także Lidl, produkty są dostępne nie tylko w polskich sklepach, ale także są eksportowane do innych krajów.

- Dbamy o długotrwałe, partnerskie relacje z polskimi dostawcami. Beskidzkie to produkt, który mamy w stałej ofercie. Co ważne, produkty firmy Aksam eksportujemy również do innych krajów – artykuły te są oferowane w ramach akcji tematycznych m.in. w Niemczech, Holandii czy we Włoszech, a we Francji są w dostępne w ramach stałego asortymentu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska. - Cieszymy się, że możemy pomóc w odbudowie hal produkcyjnych oraz wesprzeć firmę Aksam w tym trudnym dla niej czasie. Po wynikach widzimy, że sprzedaż Beskidzkich jest wyższa niż w standardowym okresie - dodaje.