Rok 2024 ze względu na mistrzostwa w piłce nożnej Euro 2024 i trwające obecnie igrzyska olimpijskie w Paryżu dostarcza emocji kibicom na świecie i w Polsce. Tylko na kanale publicznego nadawcy – TVP 1 – ceremonię otwarcia igrzysk obejrzało ponad 2,7 mln widzów – podał w czwartek Nielsen. W minionym tygodniu relacje z olimpijskich rozgrywek w ogóle zdominowały czas widzów przed telewizorami.

Dla firm zajmujących się sprzedażą sprzętu i odzieży sportowej rok obfitujący w sportowe wydarzenia to szansa, by przyciągnąć do sklepów stacjonarnych i internetowych większe rzesze klientów.

PMR: wzrost dzięki inflacji

Miniony 2023 rok – szacuje firma analityczna PMR Market Experts – przyniósł sklepom z artykułami sportowymi w Polsce jednocyfrowy wzrost przychodów. To jednak głównie efekt inflacji – przyznaje Katarzyna Kuciel, analityczka PMR.

Z danych przez nią zebranych i udostępnionych „Rzeczpospolitej” wynika również, że liczba dużych, multiasortymentowych marketów sportowych w 2023 r. wzrosła o około 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.