– Wprost proporcjonalnie do spadku dynamiki wzrostu sklepów internetowych na polskim rynku poprawia się ich sytuacja finansowa. Co świadczy o tym, że polski e-commerce to już nie tylko ilość, ale także jakość – mówi Tomasz Starzyk.

Patrząc na sytuację finansową polskich sklepów internetowych, trudno oprzeć się wrażeniu głębokiej polaryzacji. Bowiem 1,25 proc. sklepów internetowych znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej (to te największe) i niespełna 3,3 proc. to podmioty w bardzo złej sytuacji finansowej. Pozostała część to sklepy będące w sytuacji dobrej – 43,17 proc. i słabej – 52,28 proc.

Duża konkurencja

– Patrząc na tak znaczące zwyżki wśród nowo powstałych biznesów e-commerce, nie możemy zapominać o tym, że wzrasta też liczba ich zamknięć, a ok. 40 proc. e-sklepów kończy działalność przed upływem roku. Nie ulega wątpliwości, że duża konkurencja, wysokie oczekiwania konsumentów czy wzrost kosztów operacyjnych nie ułatwiają życia przedsiębiorcom – mówi Anna Kozłowska, prezes Finiaty. – Patrząc szerzej na rynki międzynarodowe, możemy dostrzec podobną dynamikę w Turcji czy Brazylii. Tam walka z konkurencją polega przede wszystkim na inwestowaniu w nowoczesne technologie, takie jak lokalizacja ofert i treści, wirtualne przymierzalnie, usprawnienia logistyczne oraz szybkie i zróżnicowane metody płatności – dodaje.

Takich udogodnień oczekują również rodzimi konsumenci, dlatego sklepy, by utrzymać się na rynku i prowadzić stabilny, dochodowy biznes, muszą oferować coraz to lepsze i atrakcyjniejsze usługi. – Zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych sukces w e-commerce zależy w dużej mierze od zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców. Mimo wciąż utrzymującego się dość wysokiego odsetka zamknięć polski rynek e-commerce nadal oferuje możliwości rozwoju dla tych, którzy potrafią sprostać jego wyzwaniom – mówi Anna Kozłowska.

Kondycja rynku zaskakuje, z danych BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – wynika, że największe sklepy zwiększyły sprzedaż w czerwcu aż o 12,6 proc. r./r. Liczba dokonanych transakcji wzrosła o 10,9 proc., a średnia wartość koszyka – o 1,5 proc. r./r., do 196,1 zł.