Ceny w sklepach rosną coraz szybciej. Co drożeje najmocniej?

Od kilku miesięcy ceny znów coraz wyraźniej rosną w ujęciu rocznym, a trend odwrócił się w kwietniu w efekcie powrotu VAT na produkty spożywcze. Choć wiele sieci przynajmniej częściowo wzięło podatek na siebie, to jednak jego pełne przerzucenie na konsumentów jest i tak kwestią czasu.

Będzie jeszcze drożej

Stąd stopniowo z miesiąca na miesiąc przyspieszające tempo wzrostu cen, ale nie jest to jedyny powód. – Wzrost w czerwcu w odniesieniu do maja to konsekwencja kilku czynników, z których najważniejsze to opóźniony efekt przywrócenia VAT na żywność, a także wzrost cen usług – co jest konsekwencją wzrostu kosztów, w tym wysokiej dynamiki płac – mówi prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz, Uniwersytet WSB Merito. Wynagrodzenia rosną na poziomie ok. 12 proc. w skali roku. – Ilość grup produktów, które odnotują wzrost, też będzie rosła. Szczególnie że gospodarka odczuje wyższe koszty np. energii, paliw, płac – dodaje.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy FAO: światowe ceny żywności bez zmiany w czerwcu Wskaźnik FAO światowych cen najważniejszych grup żywności nie zmienił się w czerwcu, bo zdrożały wprawdzie oleje jadalne, nabiał i cukier, ale staniały zboża, a ceny mięsa praktycznie nie zmieniły się. Łączny średni wskaźnik wyniósł 120,6 pkt, a majowy po korekcie 120,4 pkt., był o 2,1 proc. mniejszy niż rok temu i o 24,8 proc. mniejszy od rekordowych 160,3 pkt w marcu 2022 — ogłosiła Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie.

Największym zagrożeniem dla konsumentów jest inflacja, na co wskazało ich 66 proc., jak wynika z badania Strategy& Polska. – Polacy niezmiennie są wrażliwi cenowo, ale obecnie ze względu na spodziewane podwyżki inflacyjne, szukają okazji promocyjnych i często przedkładają aspekt finansowy ponad aspekty zdrowotne – mówi Mieczysław Gonta, partner PwC Polska, lider zespołu ds. handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych w PwC CEE i w PwC Polska. – Pomimo deklaracji o zaangażowaniu w ochronę klimatu, mocno ono topnieje, kiedy oznacza zauważalny wpływ na budżet domowy i wtedy kryteria środowiskowe schodzą na drugi plan.

Dyskonty czasowo spowolniły ceny

To, co się dzieje obecnie na rynku, jest zgodne z przewidywaniami analityków, którzy zapowiadali, że od kwietnia inflacja powinna zacząć powoli rosnąć. Sytuacja ta będzie utrzymać się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Najważniejsze w tym momencie jest pytanie o tempo tego wzrostu i to, w jaki sposób wpłynie na nie wzrost cen energii elektrycznej i gazu. – Na pewno agresywna konkurencja, z jaką mamy do czynienia na rynku sprzedaży detalicznej ma wpływ na poziom i tempo wzrostu cen, musimy jednak pamiętać, że wcześniej czy później sklepy będą chciały osiągnąć określony poziom zyskowności i przerzucą całość podatku VAT na swoich klientów. Wydaje się, że okres wakacyjny może być do tego idealnym momentem – uważa dr Artur Fiks, ekspert z Uniwersytetu WSB Merito, Warszawa.