Spór Chiny-UE to przejaw protekcjonizmu?

Sytuacja w światowym handlu już budzi zaniepokojenie w Światowej Organizacji Handlu (WTO). — Mamy do czynienia z rosnącym protekcjonizmem, w wielu przypadkach podważane są zasady handlu wyznaczone przez WTO — mówiła w BBC dyr. generalna organizacji, Ngozi Okonjo-Iweala. Podobnego zdania są ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Czytaj więcej Gospodarka Rosną obawy w Unii, że dojdzie do wojny handlowej Europa-Chiny Po decyzji Komisji Europejskiej o podwyższeniu cła na chińskie e-auta chińskie firmy zażądały śledztwa ws. dumpingowych cen europejskiej wieprzowiny wysyłanej do Chin. Ewentualne chińskie cło będzie koszmarem dla eksporterów tego mięsa. Karnego cła obawiają się też producenci nabiału, koniaków i okowit. Ich eksport do Chin już zmalał w 2023 r.

Wyraźnie też widać, ze największe bloki handlowe robią wszystko, aby uniezależnić się od napływu taniego importu z Chin. Odpowiadający za handel unijny komisarz Valdis Dombrovskis zapewnia jednak, że UE wcale nie chce zamknąć rynku przed tanimi chińskimi elektrykami. — Przyjmujemy towary importowane i nie mamy zastrzeżeń do konkurencji, pod warunkiem jednak, że musi być ona uczciwa — mówił również w BBC.

Unijne firmy w Chinach wstrzymują inwestycje i zmniejszają produkcję

— Chodzi o to, że chińscy producenci aut elektrycznych wcale już nie potrzebują jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. One są już same w sobie bardzo konkurencyjne. Moim zdaniem wprowadzenie ceł oznacza, że powstała tutaj jakaś nierównowaga — uważa Jens Eskelund, prezes Unijnej Izby Handlu w Chinach.

Jego zdaniem może chodzi tutaj o to, że systematycznie od roku 2017 spada sprzedaż towarów z krajów UE i w ciągu ostatnich 7. lat zmniejszyła się ona o jedną trzecią, podczas gdy chińska gospodarka nieprzerwanie rośnie. I nie ma złudzeń, że rynki unijne są dla chińskich firm znacznie szerzej otwarte, niż działa to w drugą stronę. — I to tutaj właśnie powinno dojść do zmian — dodał. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen powiedziała, że UE powinna zmniejszyć ryzyko w kontaktach handlowych z Chinami, ale nie może być mowy o ich przerwaniu.