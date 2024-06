Czytaj więcej Biznes Lego i Nike można nadal kupić w Rosji. Chciwość nie ma granic Większość szanujących się marek zachodnich wycofało się z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę. Mimo to w sklepach nadal można kupić towary znanych producentów. Jak to możliwe?

Urządzeń skomplikowanych Rosjanie nie potrafią wyprodukować

Są jednak produkty, w przypadku których substytucja importu była skuteczna: produkcja krajowa znacznie wzrosła w kontekście spadku importu. Chodzi o urządzenia odbiorcze i nadawcze, alarmy, akumulatory kwasowo-ołowiowe, części i akcesoria do sprzętu komputerowego oraz termostaty. Heli Simola zauważa jednak, że w większości z nich dane są dostępne wyłącznie w ujęciu pieniężnym, dlatego też znaczną część wzrostu produkcji można powiązać ze wzrostem cen. Z drugiej strony, w przypadku niektórych towarów wzrost kosztów produkcji wynosi 100–700 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat – co wyraźnie nie odzwierciedla efektu cenowego – podkreśla fiński ekonomista. „Rosja była i nadal jest szczególnie uzależniona od importu zaawansowanych technologicznie. To jeszcze bardziej utrudnia substytucję importu dla kraju, biorąc pod uwagę jego słabe wyniki w większości sektorów zaawansowanych technologii i rozwój innowacji technologicznych” – podsumowuje Heli Simola.