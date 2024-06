W strukturze przychodów grupy rośnie udział e-commerce. Przychody LPP z tego tytułu rosną w tym roku dużo szybciej niż konkurencji, bo o ponad 23 proc. rok do roku do 1,16 mld zł. W Polsce powiększyły się o ponad 30 proc. do 540 mln zł.

- Cieszy nas, że rośnie online, bo słyszymy, że u konkurentów różnie to bywa – komentuje Przemysław Lutkiewicz.

Krzysztof Bajołek, szef Answear.com prezentując wyniki platformy modowej też podkreślał, że nadal rośnie ona najszybciej na tle konkurentów z Europy. Tyle, że jej przychody były w I kw. br. wyższe o 6 proc. niż rok wcześniej. Z kolei przychody Grupy Modivo w okresie luty-kwiecień br. były niższe niż przed rokiem. Gigant Zalando walczył, by były chociaż stabilne.

Według wiceprezesa LPP grupa ta uzyskuje lepszy efekt dzięki temu, że on-line oferuje więcej towarów niż wcześniej, uruchamia własne aplikacje dla internautów na kolejnych rynkach, ale też – jak podał wiceprezes - obniża próg, przy którym klienci mogą liczyć na darmową dostawę. W I kw. br. aplikacje ruszyły w Ukrainie (dla Reserved i Sinsay) oraz Rumunii (Mohito).