-Moja babcia nie pamiętała, kiedy dokładnie wywieziono ją na Syberię, ale za to na zawsze w jej pamięci utrwalił się moment, gdy musiała sprzedać swoją ślubną suknię, aby kupić niezbędną do przetrwania...cebulę - mówi Paula Lichtarowicz, autorka książki "Ludzie z kości", do napisania której zainspirowała ją historia rodzinna.