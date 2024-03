Yeezy zaszkodziły Adidasowi. Niemiecki koncern płaci za nieudaną współpracę

Niemiecki koncern odnotował w 2023 r. stratę netto w swojej podstawowej działalności w wysokości 58 mln euro, ponieważ przychody ucierpiały w wyniku niższej sprzedaży odzieży i butów sportowych pod marką Yeezy, a jednocześnie wzrosły obciążenia podatkowe. „Rok 2023 nie był dla nas udany” – powiedział dziennikarzom dyrektor finansowy Adidasa Harm Ohlmeyer.

Akcje Adidasa spadły o prawie 4 procent we wczesnej fazie handlu, ale w ciągu dnia odrobiły większość tych strat – informuje Reuters.

Adidas sprzedaje Yeezy, a pieniądze oddaje na cele społeczne

W październiku 2022 roku Adidas zerwał współpracę z projektantem Yeezy Ye, raperem znanym wcześniej jako Kanye West, po tym, jak poczynił on publicznie szereg antysemickich uwag. Adidas zdecydował się sprzedać ogromne zapasy butów Yeezy i przekazać „znaczną kwotę wybranym organizacjom działającym na rzecz zwalczania dyskryminacji i nienawiści, w tym rasizmu i antysemityzmu”.

Obciążenie podatkowe w 2023 r. było dla niemieckiego koncernu wyższe niż w roku poprzednim, ale spółka spodziewa się, że presja na zyski w przyszłości osłabnie. „W przyszłości firma spodziewa się ponownej normalizacji stawki podatkowej w miarę poprawy zysku operacyjnego” – stwierdził Adidas w raporcie. Sprzedaż w Ameryce Północnej – drugim co do wielkości rynku firmy – spadła w 2023 r. o ponad 16%, częściowo dlatego, że Adidas ograniczył sprzedaż do hurtowników, aby zmniejszyć wysoki poziom zapasów. Spółka spodziewa się, że w tym roku sprzedaż w regionie ponownie spadnie, o około 5%. „Wszystkie europejskie marki mają trudności w USA w porównaniu z markami amerykańskimi” – powiedział dziennikarzom dyrektor generalny firmy Bjørn Gulden. Dodał, że Adidas musi więcej inwestować w sporty takie jak baseball i koszykówka, aby budować swoją reputację wśród amerykańskich konsumentów.

Sprzedaż Adidasa w Chinach wciąż mocna

Gdzie indziej wyniki firmy wyglądają dobrze. Sprzedaż w Chinach, trzecim co do wielkości rynku, wzrosła w zeszłym roku o ponad 8%, a w ostatnich trzech miesiącach 2023 r. wzrosła o prawie 37% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Oczekuje się także dwucyfrowego wzrostu w tym kraju w 2024 roku.