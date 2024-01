Unilever pozywa Intermarché za wytykanie downsizingu

Carrefour na wojennej ścieżce

Sieć Intermarché nie jest jedynym francuskim detalistą, który wszedł na wojenną ścieżkę z producentami. Carrefour posunął się do usunięcia z półek produktów PepsiCo w ramach naprawdę ostrych negocjacji odnośnie cen produktów (produkty PepsiCo znikają z półek francuskiej sieci nie tylko we Francji). Komunikując zaprzestanie sprzedaży napojów Pepsi, Carrefour podkreślał, że stało się to z powodu „niedopuszczalnych podwyżek cen”.

Negocjacje handlowe we Francji, trwające do 31 stycznia, ustalają na dany rok ceny zakupu i sprzedaży, widoczność produktów danego producenta w sklepach itp.