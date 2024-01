Sklepy blokowały inflację w grudniu. Walka na ceny z producentami

Jego zdaniem ceny są wciąż jednak zbyt wysokie w stosunku do dochodów i stanowią poważny problem dla budżetów wielu rodzin. – Skokowe wzrosty cen, jakie miały miejsce w ostatnich latach, wywindowały ceny na niespotykany do tej pory pułap. Portfele klientów są już mocno nadwerężone i decyzje zakupowe są coraz bardziej racjonalne, a tym samym oszczędne – mówi ekspert z WSB Metrito. – Wzrosty wynagrodzeń obserwowane w ostatnim okresie rekompensujące pracownikom podwyżki cen to dopiero początek drogi powrotnej do życia sprzed wybuchu inflacji – dodaje.

Ekonomiści zauważają, że sieci handlowe na bieżąco obserwują ruch w swoich placówkach i szybko podejmują decyzje. – Akurat w tym przypadku były to decyzje w kwestii obniżania cen, co może świadczyć o tym, że w ich ocenie zaszły okoliczności, które mogłyby spowodować niższą sprzedaż. Inaczej rozpęd z początku miesiąca nie byłby wytracany – mówi dr Krzysztof Łuczak, główny ekonomista Grupy BLIX.

– Co prawda w skali miesiąca nie jest to duża różnica, ale z perspektywy zwykłych Kowalskich to spore oszczędności. Można by powiedzieć, że nawet dość zauważalne w ich portfelach, szczególnie przed świętami. Natomiast dla sklepów to niższe zyski, ale z ich perspektywy pewniejsze – dodaje Łuczak.

Walka na ceny

Sieci starają się ograniczać tempo wzrostu cen, co pokazuje ostatnia sytuacja wokół koncernu PepsiCo, producenta napojów gazowanych takich i przekąsek jak chipsy Lay’s. Zaczęło się od sieci Carrefour, która nie uznała nadmiernych podwyżek zaproponowanych przez firmę i wolała ogłosić wycofanie towarów tej firmy z półek, niż mocno je podnieść.

Dotyczy to zresztą nie tylko tego detalisty. – Jako Grupa Aldi Nord prowadzimy rozmowy w tym zakresie z PepsiCo. W obecnej chwili to jedyna informacja, jakiej możemy udzielić – mówi Agata Biernacka, kierownik Działu Komunikacji i PR polskiego oddziału Aldi.