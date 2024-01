3 mln kary dla eBay. Pracownicy wysyłali krytykom firmy karaluchy

Pracownicy biorący udział w nękaniu również trafili przed sąd. Jim Baugh, uznany za lidera akcji, został już skazany we wrześniu 2022 roku na 57 miesięcy więzienia. Pozostałym sześciu byłym pracownikom eBay również grożą wyroki skazujące, ale procesy nadal trwają. Wszyscy, jak twierdzi eBay, zostali zwolnieni jeszcze w 2020 roku.

– W dalszym ciągu przepraszamy rodzinę Steinerów za to, co przeżyli. Od czasu tych wydarzeń do firmy dołączyli nowi liderzy, a eBay wzmocnił swoje zasady, procedury, kontrole i szkolenia – powiedział w oświadczeniu opublikowanym na stronie firmy CEO eBay, Jamie Iannone.

Szef eBay podkreślił, że zachowanie firmy w sierpniu 2019 roku, było „złe i naganne”.