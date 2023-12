Założona w w 2003 roku sieć ze sprzętem elektronicznym NEONET posiada już prawie 300 placówek w kraju. Jej konkurencja to duzi gracze jak: Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD. 30 listopada w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawił się wpis dotyczący "postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy". Informację pierwszy podał portal purepc.pl.

Reklama

Czytaj więcej Finanse Coraz więcej firm w Polsce ogłasza bankructwo Niewypłacalność i bankructwo, to coraz częstsza sytuacja wśród polskich przedsiębiorców - w I kwartale 2023 roku upadłość ogłosiło 105 firm, które pozostawiły po sobie 70 mln złotych zobowiązań.

NEONET składa wniosek o upadłość po 20 latach

Informacja jest o tyle niespodziewana, że tego samego dnia została otwarta nowa placówka w Pasażu Kępińskim znajdującym się przy głównym wjeździe do Kępna. W Retailnet jeszcze w czerwcu ukazał się wywiad z Andrzejem Czarneckim, dyrektorem rozwoju w sieci NEONET. Wynikało z niego, że do tej pory otwierano rocznie ok. 20-25 nowych sklepów, głównie w mniejszych parkach handlowych. Czarnecki przyznał wówczas, że sieć mierzy się z rosnącymi kosztami utrzymania i wzmożoną konkurencją. Wówczas zaczęto przenosić sklepy w "bardziej atrakcyjne i optymalne z punktu widzenia biznesowego" miejsca.

Wniosek o upadłość został złożony 28 listopada 2023 roku. Do repertorium Krajowego Rejestru Zadłużonych wpisano go 30 listopada. Nie wiadomo, co dalej stanie się z NEONET-em. W sieci pojawiają się doniesienia, że w piśmie do swoich kontrahentów spółka informuje o rozpoczęciu procesu sanacji.