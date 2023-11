Restauratorzy mają powody do zadowolenia, przedstawiciele innych branż już nie

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Burger Drwala wrócił do McDonald's. I zaskoczył ceną Miłośnicy Burgera Drwala mogą odetchnąć – wbrew przeciekom ceny zimowej oferty McDonald’s nie będą ścinać z nóg. Gigant fast foodu jednak nie dał się inflacji.

Inni oceniają sytuację podobnie. – Grudzień jest zawsze miesiącem szczególnym z wielu względów. Jednak w przypadku takich restauracji jak te należące do nas mamy stały i stabilny obrót na przestrzeni całego roku, więc grudzień nie jest miesiącem o najwyższych obrotach z jednego powodu – jest to najkrótszy miesiąc w roku, w którym restauracje działają – mówi Beata Gawęda-Pawełek, właścicielka Vini e Affini, współwłaścicielka Ferment Group i Kieliszków na Próżnej w Warszawie. – Natomiast na rynku sprzedaży wina faktycznie widzimy, że grudzień jest jednym z wiodących miesięcy sprzedażowych. Wynika to z m.in. z dywersyfikacji portfolio – sprzedajemy wino zarówno do klienta indywidualnego, jak i do B2B i branży HoReCA – dodaje.

Ruch widać także w niższych segmentach. McDonald’s wprowadził ponownie swój sezonowy produkt, burger drwala, co spowodowało napływ zwłaszcza młodych konsumentów. Konkurencja odpowiada, MAX Premium Burgers wprowadził właśnie burgera rywala. – To produkt dostępny tylko w Polsce, mamy ambitne plany co do tego rynku, chcemy mocno rosnąć – mówi Richard Bergfors, prezes MAX Burgers.

Kryzys nadal w tle

Z badania wynika, że konsumenci chcą wydawać więcej niż przed rokiem, także choćby na biżuterię, jak również częściej odwiedzać sklepy stacjonarne. W przypadku Polski prognoza zakłada 1,5 proc. wzrostu, choć we Francji to niemal 8 proc., w Hiszpanii 7,5 proc. Niższy wynik dla Polski wskazuje, że jeszcze większa część wydatków może trafić do e-sklepów.

Jednak nie wszystkie sektory powinny być spokojne o wyniki, dla Polski dla niektórych prognozowane są spadki. W przypadku odzieży o 5,3 proc., co pokazuje mocną zmianę nastawienia i szukanie okazji, jak i rezygnowanie z zakupów.