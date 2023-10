Kazachstan ogranicza eksport do Rosji. Zakaz nie tylko dla sektora wojskowego

O decyzji kazachskiego rządu poinformował wiceminister handlu i integracji Kairat Torebajew.



„Wprowadziliśmy ograniczenie eksportu towarów przeznaczonych do celów wojskowych. Jest to 106 różnych rodzajów grup towarowych zarówno producentów kazachskich, jak i zagranicznych. Ich eksport jest całkowicie zabroniony” – cytuje Torebajewa agencja Interfaks.

Kazachstan zakazuje eksportu do Rosji części do dronów i samolotów oraz chipów

Zakaz znacznie utrudni rosyjskim importerom życie. Przez Kazachstan i kazachskie spółki-słupy sprowadzali oni do Rosji szereg towarów objętych sankcjami. Często były to towary tzw. podwójnego przeznaczenia - cywilno-wojskowego. Wiadomo, że i one nie wjadą już do Rosji. Wśród towarów, na które wprowadzono zakaz, znajdują się części zamienne do dronów, samolotów, pojazdów, specjalna elektronika, chipy, których Rosji szczególnie brakuje.

Tym samym przez Kazachstan nie wjadą już do Rosji żadne zachodnie towary podwójnego przeznaczenia. Ograniczenia zostały wprowadzone w związku z zachodnimi sankcjami i od dawna naciskały na to kazachskie władze zarówno Biały Dom, jak i Bruksela.