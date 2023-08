Nie da się kupować bez promocji. Nowe pomysły sieci handlowych

Spodziewa się, że grupa deklarująca 40–60 proc. zakupów w promocjach powiększy się do końca roku, bo to z reguły osoby mniej zamożne. – Bardziej odczuwają one inflację i coraz bardziej widoczną zapaść w gospodarce – uważa Biegaj. Jego zdaniem trzy opisane wyżej grupy korzystające z promocji, które obejmują dziś blisko 70 proc. konsumentów, obejmą 75–80 proc.

– Następny skok może być widoczny pod koniec I kwartału 2024 r., ale to będzie zależało od tego, jak sytuacja będzie wyglądała w IV kwartale br. Jeżeli znacząco się pogorszy, to oprócz tego kolejne przesunięcia (w zakresie 40–60 proc.) będą kilkuprocentowe, ale w głównej mierze w przedziale 60–80 proc. – dodaje.

Z badania wynika, że 90,5 proc. Polaków regularnie kupuje żywność w promocji. Nic więc dziwnego, że trwa prawdziwy wyścig na takie oferty. W Biedronce ci, którzy zrobią zakupy do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, otrzymają voucher do 25 zł do wykorzystania na kolejne zakupy. Ale chcąc go zrealizować, trzeba wydać dużo wyższą kwotę – 250 zł. Akcja nie obejmuje też wszystkich kategorii produktów.

– Końcówka wakacji to tradycyjnie okres zwiększonych wydatków związanych z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego i koniecznością uzupełnienia zapasów spożywczych po powrotach z letnich wyjazdów – mówi Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka.

Nowe pomysły sieci

Choć tylko 2,4 proc. badanych całą regularnie kupowaną żywność nabywa w promocji, to zwrot w tę stronę jest zdecydowany. Zdaniem autorów badania owe ponad 2 proc. to najbiedniejsi konsumenci, którzy nie mają innego wyjścia, jak tylko szukać okazji cenowych. Jeśli spojrzeć na lata ubiegłe, to widać, że ten wskaźnik utrzymuje się na zbliżonym poziomie 2–3 proc. Wygląda na to, że w najbliższym czasie niewiele się tu zmieni. Będą to najwyżej wahnięcia minimalne, które trudno zauważyć.