Samorządy muszą być partnerami w rozwoju państwa

Myśli pan, że odejście od programów regionalnych w kolejnej perspektywie finansowej UE jest realne?

Mam nadzieję, że nie. Bo jeśli z czegoś naprawdę nie warto rezygnować, to właśnie z regionalnych programów operacyjnych. To narzędzie szyte na miarę, dopasowane do konkretnych potrzeb konkretnego regionu. U nas, na Warmii i Mazurach, sprawdza się świetnie. To dzięki nim mogliśmy realizować inwestycje, które nie powstałyby z poziomu centralnego, bo zwyczajnie byłyby za małe, za lokalne, a dla nas były kluczowe. Odejście oznaczałoby, że decyzje o tym, co jest ważne dla regionu, zapadałyby gdzieś daleko, podejmowane przez ludzi, którzy często nie mają pojęcia, jak wygląda codzienność w mniejszych miejscowościach. A przecież to samorządy znają swój teren, swoje potrzeby i swoje możliwości. Rozumiem, że trwają dyskusje o uproszczeniu systemu, o większej koordynacji, ale to nie powinno oznaczać odbierania decyzyjności regionom. Programy regionalne są najlepszym przykładem tego, jak może działać Unia blisko ludzi. Zamiast z nich rezygnować, warto je wzmacniać, bo rozwój regionalny nie dzieje się z Warszawy, Brukseli czy innej stolicy. On dzieje się tu, lokalnie.

Jak zatem postępuje realizacja programu regionalnego na lata 2021–2027?

Program regionalny „Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027” naprawdę się rozpędza i, mówiąc zupełnie szczerze, jesteśmy z tego tempa zadowoleni. Mamy już zakontraktowane ponad 31 proc. dostępnych środków, czyli ponad 2,3 mld zł. To pokazuje, że Warmia i Mazury nie czekają, tylko działają. Podpisaliśmy już ok. 570 umów z beneficjentami, a to dopiero początek. Obecnie trwa 15 naborów, kolejne cztery są ogłoszone, a jednocześnie wciąż oceniamy wnioski z wcześniejszych konkursów, co oznacza, że w najbliższych miesiącach podpiszemy kolejne umowy. W międzyczasie rozliczamy już zrealizowane projekty, z czego ponad 40 całkowicie zakończono, a ponad 4 proc. wszystkich środków rozliczone z KE. Co najważniejsze, są to inwestycje blisko ludzi. Często niewielkie z perspektywy całej Polski, ale ogromnie ważne dla lokalnych społeczności: nowe przedszkola, drogi, wsparcie dla przedsiębiorców, termomodernizacja szkół, cyfryzacja urzędów. Tego się nie robi w gabinetach w Warszawie czy Brukseli, to dzieje się w gminach, powiatach, miastach i wsiach Warmii i Mazur. Patrzymy na ten program nie tylko jak na listę naborów, ale jak na narzędzie zmiany – realnej, zauważalnej, odczuwalnej. I wierzę, że z takim podejściem zrealizujemy go do końca w pełni i z korzyścią dla mieszkańców regionu. Nie zależy nam na tym, aby ścigać się z innymi województwami w wydawaniu tych pieniędzy, a na przemyślanych, efektywnych działaniach „skrojonych” na miarę.

Sporo mówi się o relacjach rządu i samorządów. Jaka jest perspektywa zarządu województwa?

Zmiana w relacjach rządu z samorządami naprawdę jest odczuwalna i mówię to z pełnym przekonaniem. Przede wszystkim pojawił się realny dialog. Wreszcie mamy poczucie, że nasze zdanie się liczy, że samorządowcy nie są traktowani jak petenci, ale jak partnerzy w rozwoju państwa. I to widać na wielu poziomach.