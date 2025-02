Szefowie firm we Francji nadal markotni. Aukcja skonfiskowanych dóbr nie pomogła

Sukces aukcji luksusowych łupów z przestępstw

Atrakcją dla Francuzów była sprzedaż aukcyjna luksusowych przedmiotów skonfiskowanych przestępcom przez władze na podstawie 14 śledztw Krajowego Biura Walki z Oszustwami ONAF z udziałem prokuratur z Paryża, Lyonu, Bordeaux i Metzu. Śledztwa dotyczyły oszustw podatkowych, celnych, społecznych i prania pieniędzy. Na aukcję przybyło 400 osób, a 4 tys. chętnych z różnych krajów uczestniczyło w niej elektronicznie.

Gwiazdą aukcji zorganizowanej przez urząd ds. zarządzania i odzysku mienia zajętego i skonfiskowanego AGRASC w sali konferencyjnej resortu gospodarki i finansów było zielone Porsche 9112 GT3 RS skonfiskowane w ramach śledztwa w sprawie oszustw na podatku VAT; cena wywoławcza auta wynosiła 120 tys. euro, sprzedano je za 133 tys. Imponująca piramida 23 kilogramowych sztabek złota wycenionych po 65 tys. euro pochodziła ze śledztwa w sprawie prania pieniędzy i ich transferów między Francją a Dubajem; ich właścicielem była jedna osoba.

Na sprzedaż wystawiono prawie 300 pozycji, luksusowe auta (Audi, Porsche), sztabki złota, biżuterię (para brylantów sprzedana za 63 tys. euro), drogie zegarki (Patek Nautilus kupiono za 100 tys. euro), ubrania (obcisła sukienka z kolorowymi dżetami Philippa Pleina sprzedana za 210 euro, ma być odsprzedana z zyskiem jako Vinted), torebki (Hermes Birkin „poszła” za 19 tys. euro), galanterię skórzaną, komplety porcelany znanych marek, np. Hermesa, elektryczne rowery, hantle Vuittona. Łączna wartość tych przedmiotów wynosiła 2,4 mln euro, aukcja dała 3,7 mln łącznie z podatkiem – poinformował agencję AFP Stéphane Meijer z państwowej firmy aukcyjnej DNID.

- Kupiłem sobie samochód, bo jestem pasjonatem. Chciałem też kupić jakiś klejnot dla żony - powiedział dziennikowi „Le Figaro” jeden z uczestników aukcji. - Organizują taką sprzedaż, aby zdenerwować oszustów i nagłośnić sprawę - dodał.

- To co sprzedano teraz, to były rzecz bardzo wyjątkowe, ale państwo organizuje takie aukcje niemal codziennie – powiedziała dziennikarzom minister rachunków publicznych, Amélie Montchain. - W 2024 r. 160 mln euro znalazło się w ten sposób w kasach skarbu państwa. To mała część tego co zostało skonfiskowane, w ubiegłym roku skonfiskowano dobra za 1,3 mld euro – dodała.