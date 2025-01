Nowe antyrosyjskie sankcje Japonii uderzają też w pomocników Kremla

Cieniem na polityce sankcyjnej Japonii kładzie się fakt, że japońskie koncerny wciąż kupują rosyjski gaz wydobywany u wybrzeży wyspy Sachalin, zasilając w ten sposób wojenną kasę Kremla.

Japońskie sankcje za agresję na Ukrainę i pomoc Rosji

Japonia wspiera Ukrainę od początku inwazji Rosji. Władze Japonii wstrzymały eksport wielu rodzajów sprzętu, maszyn, środków transportu i różnych towarów przemysłowych. W marcu 2024 r Tokio zakazało importu diamentów pochodzących z Rosji, a także nałożyły ograniczenia na urzędników z Czeczenii, koncerny zbrojeniowe Kałasznikow i Almaz-Antey oraz bank Tinkoff.

W czerwcu 2024 r Japonia po raz pierwszy wprowadziła ograniczenia handlowe dla chińskich firm w ramach nowej rundy sankcji przeciwko osobom i grupom wspierającym rosyjską agresję na Ukrainę.

Nowe sankcje dotyczą również firm w Indiach, Kazachstanie i Uzbekistanie. Listy sankcyjne zostały rozszerzone w czerwcu i kwietniu 2024 r. Wśród nich są dziesiątki firm, w tym te z Chin.

Opublikowano również listę 164 kategorii towarów przemysłowych, których dostawy do Rosji są zakazane. Sankcje dotyczyły akumulatorów litowo-jonowych, rur gazowych, olejów silnikowych do samochodów, termostatów, produktów nitrocelulozowych i maszyn do obróbki drewna. Ponadto zabroniony jest eksport sprzętu fotograficznego, ręcznych elektronarzędzi, proszku wolframu, molibdenu, kobaltu, cyrkonu i renu.