Czy polska prezydencja obudzi gospodarkę Europy

Jego zdaniem konieczna jest konsolidacja europejskich rynków oraz przemysłu. – Europa produkuje najlepsze samoloty komercyjne i ma solidny przemysł zbrojeniowy, który wymaga wsparcia oraz integracji. Ważna jest również konsolidacja zamówień publicznych, by maksymalnie wykorzystać potencjał europejskich firm – zaznaczył Witucki. I na tym nie koniec, bo potrzebne jest przemyślenie obecnych regulacji, takich jak Zielony Ład czy ESG. – Nie chodzi o deregulację, ale o reregulację. Dla Polski istotne jest uznanie gazu za zielone paliwo, tak jak Francja zadbała o atom – podsumował Witucki.

To, co wymaga uwagi, to wybranie tych pól konkurencyjności, w których Europa ma szansę dominować. – Nie wierzę w europejską sztuczną inteligencję, bo przy 27 regulacjach to szaleństwo – mówił Witucki. Jego zdaniem wyzwaniem dla Europy jest znalezienie konkretnych i realistycznych rozwiązań, które pozwolą odzyskać jej pozycję w globalnym wyścigu.

Wyzwania energetyczne

Nawiązując do hasła bezpieczeństwa w Europie, Jakub Ruszel, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością w Orlen SA, podkreślił znaczenie zintegrowanego podejścia do transformacji energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego. – Polska prezydencja to dobry moment, by rozpocząć poważną publiczną debatę, która nie ignoruje żadnego stanowiska – zaznaczył Ruszel. – Bezpieczeństwo energetyczne nie istnieje bez przemyślanej, zrównoważonej transformacji, dostosowanej do specyfiki regionów, ich tempa rozwoju oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Podkreślił, że Orlen traktuje transformację energetyczną jako proces długoterminowy, który musi być finansowany w sposób zrównoważony. – My, jako Orlen, bazujemy na podstawowej działalności w sektorze oil and gas, która zapewnia stabilność finansową potrzebną do dalszych inwestycji. Konieczna jest, jego zdaniem, rewizja najbardziej ofensywnych celów Zielonego Ładu. – Zielony Ład był projektowany w innej sytuacji społeczno-gospodarczej. Potrzebujemy uczciwej debaty i refleksji nad jego celami, tak by były akceptowalne dla wszystkich – podsumował dyrektor Ruszel.

Europa od lat uznawana jest za globalnego lidera regulacji, jednak nie zawsze za motor światowych innowacji. Wiesław Rozłucki, prezes Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, uważa, że opracowanie strategii to jedno, ale to jej realizacja stanowi większe wyzwanie. Apelował o dialog między regulatorami a biznesem na etapie planowania, by uniknąć sytuacji, w której gotowe strategie są narzucane przedsiębiorcom bez ich udziału. Zwracał też uwagę na nowe regulacje ESG, które zobowiążą duże spółki, a później także mniejsze firmy, do raportowania tysięcy parametrów. Podkreślał, że dla gigantów, takich jak Orlen, będzie to możliwe, ale dla mniejszych przedsiębiorstw może stać się barierą hamującą rozwój. A polski rynek giełdowy w 90 proc. tworzą małe i średnie firmy.

Prezes Rozłucki odnosił się również do idei jednolitego europejskiego rynku finansowego i jednego regulatora – i studził entuzjazm dla takich rozwiązań. Tłumaczył, że w dużym systemie mniejsze podmioty mogłyby zostać zmarginalizowane. Dla obywateli najważniejsze jest bezpieczeństwo ekonomiczne, a to zapewnia silna gospodarka. Rozłucki zwracał uwagę, że stabilność społeczna często liczy się bardziej niż abstrakcyjne pojęcie bezpieczeństwa narodowego.