Rosyjskie emerytury są po ukraińskich i mołdawskich najniższe w Europie. Do tego armia rosyjskich emerytów jest najliczniejsza – liczy 33 mln ludzi, na co składa się najniższy wiek emerytalny – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Jak wynika z opublikowanego w mijającym tygodniu raportu Rosstatu (urząd statystyczny) „Sytuacja społeczno-gospodarcza w Rosji”, średnia emerytura przyznana zmniejszyła się do 25 proc. w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia.

Płace w Rosji rosną, emerytury spadają

„W Rosji wartość tej stopy zastąpienia stała się najniższa od dziesięciu lat, co odzwierciedla opóźnienie tempa wzrostu emerytur w stosunku do tempa wzrostu płac na deficytowym rynku pracy. Jeśli w latach 2023-2024 dochody pracowników wzrosły łącznie o 32 proc., to emerytury – tylko o 17 proc.” - podkreśla gazeta „Kommersant”.

Średnie miesięczne nominalne naliczone wynagrodzenie za pierwszą połowę 2024 r. wyniosło w Rosji 83,5 tys. rubli (3433 zł), średnia przyznana emerytura wyniosła 20,8 tys. rubli (855 zł). Wskaźnik ten nazywany jest stopą zastąpienia i jest jedną z uznawanych w praktyce międzynarodowej cech rozwoju krajowych systemów emerytalnych. W Czechach jest to 43 proc., w Kanadzie – 39 proc., w Wielkiej Brytanii – 32 proc. W Polsce wskaźnik ten wynosił w 2022 r. 53 proc., a najwyższy był dekadę temu (rządy PO) - 61,75 proc..

Kreml łamie konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy

W 2018 roku Rosja ratyfikowała Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy, zobowiązując się do utrzymania wskaźnika na poziomie co najmniej 40 proc., przypomina rosyjska gazeta. Jednak potem stopa zastąpienia spadała niemal co roku – jeśli w 2018 r. wynosiła 33 proc., to w 2021 r. spadła do 30,6 proc..