Kilka dni temu przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oszacował, że może być to po 3 mld zł za dwa ostatnie kwartały w tym roku.

Marek Kos przypomniał, iż w czasie COVID-19 wykonywano mniej świadczeń niż we wcześniejszych latach i tych, które były zaplanowane (i na które były przygotowane finanse), przez co NFZ zgromadził na funduszu zapasowym "od kilkunastu do nawet ponad 20 mld zł". Po pandemii zaś zaczęto odrabiać dług zdrowotny i szpitalom oraz przychodniom wypłacono dotąd nadwykonania "liczone w miliardach", co spowodowało, że w 2024 roku fundusz zapasowy został wyczerpany. Stąd starania resortu o pozyskanie pieniędzy z innych źródeł.

Będą czy nie będą ograniczać świadczenia?

Janusz Cieszyński (PiS), jako jeden z posłów, którzy poprosili MZ o informację, prosił o wyraźna opinię, czy według resortu szpitale mogą ze względów finansowych i obaw o otrzymanie zapłaty ograniczać liczbę zabiegów? Powiedział, że z informacji, które uzyskał w trakcie kontroli poselskich w szpitalach w województwie warmińsko-mazurskim wynika, że w każdy oddział porodowy przynosi straty finansowe. Przyczyną jest wycena świadczeń porodowych (za poród w danej placówce NFZ płaci ok. 5 tys. zł), przez co straty szpitali to kilkanaście tys. zł (na jednym porodzie). Z tak prostym rachunkiem nie zgodził się Jakub Szulc. Zauważył, iż na opiekę nad rodzącą kobietą w danym szpitalu składa się o wiele więcej świadczeń niż tylko sam poród. To także hospitalizacja, opieka nad noworodkiem, a także ewentualne podanie znieczulenia. Szpital może więc otrzymać średnio ponad 8 tys. zł.

Posłowie obecnej koalicji przypomnieli, że to zmiany prawne oraz nałożenie na NFZ finansowania części świadczeń, za które poprzednio płacił bezpośrednio budżet państwa, między innymi pogorszyły kondycje finansową NFZ.