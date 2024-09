Traderzy grają na mocniejsze cięcie stóp przez Fed

„Nasza główna prognoza mówi o trzech cięciach stóp o 25 pkt baz., kolejno we wrześniu, listopadzie i grudniu, oraz o stopie procentowej wynoszącej na końcu cyklu 3,25–3,5 proc.” – uważają natomiast analitycy Goldman Sachs.

Czas na pauzę

Fed to niejedyny bank centralny, który będzie w tym tygodniu podejmował decyzję w sprawie stóp procentowych. We wtorek i środę swoje posiedzenie będzie miał brazylijski bank centralny. Spodziewana jest podwyżka przez niego stopy Selic o 25 pkt baz., do poziomu 11,5 proc. W czwartek decyzje w sprawie polityki pieniężnej będą natomiast podejmować: Bank Anglii, norweski Norges Bank, Bank Centralny Republiki Turcji oraz Bank Rezerw RPA. O ile ostatni z nich najprawdopodobniej obniży stopy, o tyle prognozowane jest, że Norges Bank utrzyma je na poziomie 4,5 proc. Również turecki bank centralny powinien utrzymać główną stopę na obecnym poziomie, wynoszącym aż 50 proc. W przypadku Banku Anglii prognozy są mniej pewne. Ich średnia przewiduje, że utrzyma on główną stopę na poziomie 5 proc. (po tym jak w zeszłym miesiącu obciął ją o 25 pkt baz.). Dane wskazujące na pogorszenie sytuacji na rynku pracy tworzą jednak presję, by ciąć dalej.

– Bylibyśmy bardzo zaskoczeni, gdyby Bank Anglii w tym tygodniu znów obniżył stopy procentowe. Naszym zdaniem wrześniowy komunikat z jego posiedzenia powieli ostrożne podejście do cięcia stóp i będzie wskazywał, że polityka pieniężna pozostanie restrykcyjna „odpowiednio długo” i powtórzy zapowiedź, że stopy nie będą obcinane zbyt agresywnie. Nie sądzimy, by w komunikacie pojawiły się jakieś znaczące wskazówki dla rynków, ale będzie interesujące to, czy pojawi się w nim sugestia listopadowego cięcia stóp – prognozuje Matthew Ryan, szef działu strategii rynkowej Ebury.

W piątek decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą natomiast podejmowały Bank Japonii oraz Ludowy Bank Chin. Analitycy spodziewają się, że oba banki utrzymają swoje główne stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, wynoszących odpowiednio: 0,25 proc. i 3,35 proc. W przypadku Banku Japonii rynek skłania się jednak ku scenariuszowi przewidującemu podwyżkę stóp w grudniu. Różnica pomiędzy główną stopą w Japonii oraz w USA będzie się więc zmniejszała, co może prowadzić do aprecjacji jena.

W poniedziałek jen stał się najmocniejszy wobec dolara od lipca 2023 r. Notowania spadły poniżej poziomu 140 jenów za 1 USD. Jeszcze na początku lipca zbliżały się one do 162 jenów. Japońska waluta zyskała od początku trzeciego kwartału aż 15 proc. wobec dolara. Jest więc w tym kwartale najbardziej zyskującą na wartości spośród wszystkich walut świata.