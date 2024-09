Część ekspertów od bezpieczeństwa wskazuje, że duża przychylność chińskich władz, z jaką Walz zetknął się przy okazji organizacji tych wycieczek, mogła być traktowana przez Pekin jako element akcji pozyskiwania przyszłych amerykańskich elit. „Chińscy komuniści nie organizują charytatywnie wakacji dla amerykańskich turystów. (...) Jest pewnym, że podróże Walza były zatwierdzone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, czyli potężną tajną policję reżimu, bo po prostu Chiny tak działają. Żaden Amerykanin nie miałby możliwości organizowania takiej wymiany akademickiej przez wiele lat, gdyby nie miał zgody MBP” – napisał John Schindler, były funkcjonariusz amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA).

Tim Walz. Przyjazny gubernator Minnesoty

Gdy w styczniu 2019 r. Tim Walz został zaprzysiężony jako gubernator Minnesoty, oficjalnie pogratulował mu z tego powodu Liu Jun, p.o. chińskiego konsula generalnego w USA i wyraził nadzieję, że „nowe władze Minnesoty będą wspólnie promować przyjazne i pełne współpracy relacje pomiędzy Minnesotą i Chinami”. Po gubernatorskiej inauguracji, Liu spotkał się z przedstawicielami blisko powiązanej z Walzem organizacji biznesowej Minnesota Global. Minnesota to stan przy granicy z Kanadą, zamieszkały przez 5,7 mln osób, zajmujący 20. miejsce na liście stanów o największym PKB. Czemu więc Chinom tak bardzo zależy na relacjach z tym stanem? Być może pewną rolę odgrywa to, że jest to stan przygraniczny. A być może to, że Chińczycy po objęciu przez Walza stanowiska gubernatora dostrzegli tam pole do ekspansji. Jak wygląda ich działalność w tym północnym stanie?

W 2022 r. Minnesota Global nawiązała współpracę przy organizowaniu wycieczek do Chin ze Stowarzyszeniem Chińskich Amerykanów Minnesoty (CAAM). Sześć lat wcześniej CAAM pozwoliła na to, by w jej siedzibie zaczęło funkcjonować tzw. Zagraniczne Biuro Chińskich Usług, czyli instytucja rządowa z ChRL mająca „pomagać” chińskim obywatelom za granicą. W czerwcu 2023 r. FBI przeszukała jedno z takich biur w Nowym Jorku. Okazało się ono zakamuflowaną placówką chińskiej bezpieki, zaangażowaną w nękanie i porwania Chińczyków przebywających w tym mieście. Czy taka placówka działała też w Minnesocie? Najprawdopodobniej tak, ale zatrudnionych tam funkcjonariuszy jak na razie nie złapano na gorącym uczynku.

– Tim Walz od 2020 r. mówił aż do znudzenia o nadużyciach policji w Minneapolis, o jej okropnych zachowaniach przy aresztowaniu ludzi. Nie znalazłem jednak żadnych słów krytyki wypowiedzianych przez Tima Walza względem placówki chińskiej tajnej policji działającej w Minneapolis – przypomina Peter Schweitzer, autor książek poświęconych korupcji wśród amerykańskich polityków. Zaznacza on, że nie ma obecnie dowodów na to, by istniały korupcyjne powiązania pomiędzy gubernatorem Walzem a Chinami, jednak sympatia kandydata na wiceprezydenta wobec Pekinu może sprawiać, że lekceważy on wrogą wobec USA działalność niektórych chińskich organizacji.

Chińskie związki Walza mogą okazać się atutem dla USA, jeśli Ameryce będzie zależało na wypracowaniu szerokiego porozumienia z Pekinem, obniżającego napięcia pomiędzy supermocarstwami. W trakcie kampanii wyborczej i po niej mogą stać się jednak poważnym obciążeniem dla demokratów. Być może jednak liczą oni na to, że uda się skutecznie od nich odsuwać uwagę opinii publicznej, tak jak przez ostatnie lata odsuwano od różnych skandali związanych z synem obecnego prezydenta Hunterem Bidenem, który m.in. utrzymywał dziwne relacje biznesowe z Chińczykami.

– Dobiega końca kadencja demokratycznego prezydenta, który miał dziwne i niewyjaśnione związki z Pekinem, które obejmowały miliony dolarów przekazane jego synowi. Czy chcemy, by ktoś jeszcze bardziej skompromitowany przez Chiny dostał się do Białego Domu? Demokraci przez ostatnie dziewięć lat mieli obsesję na temat rzekomych rosyjskich związków Trumpa, które okazały się głównie produktem wyobraźni. Czy ktokolwiek uznałby jednak, że Trump nadaje się na urząd prezydenta, gdyby odwiedził Rosję 30 razy, w tym część podróży odbył za pieniądze Kremla, a potem chwalił zalety Rosji? – zwraca uwagę Schindler.